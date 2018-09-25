السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم (صور)

وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "شرف لى لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب" مضيفا أنه: "أحدث تغيرات فريدة فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم".

شرف لى لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب @realDonaldTrump ، والذى أحدث تغيرات فريدة فى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم pic.twitter.com/SUFZq9B4xj — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 25, 2018

من جانبه، قال ترامب، عبر تغريدة بموقع تويتر: "كان شرف عظيم لي أن أرحب بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في الولايات المتحدة، عصر اليوم، في مدينة نيويورك.. لقاءات عظيمة!".

It was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of Egypt to the United States this afternoon, in New York City. Great meetings! #UNGA pic.twitter.com/dsMZWodpWr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2018

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الثالثة والسبعين في الفترة ما بين 24 — 27 أيلول/سبتمبر الجاري في نيويورك، بمشاركة حوالي 130 من رؤساء الدول والحكومات، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا، وستنطلق الفعاليات الأساسية يوم 25 من الشهر ذاته وتستمر لمدة أسبوع، ستستعرض خلالها الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وجهات النظر في أهم القضايا الدولية.