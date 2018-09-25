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06:14 25 سبتمبر/ أيلول 2018
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    فايز السراج

    السراج يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لتوحيد الجهود وإنهاء أعمال العنف في طرابلس الليبية

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فائز السراج، في العاصمة طرابلس، مساء يوم أمس الاثنين، المجتمع الدولي بضرورة التدخل لتوحيد الجهود الدولية والمحلية من أجل معالجة الأوضاع الأمنية، التي تشهدها طرابلس، جاء ذلك خلال مشاركة السراج، عبر دائرة مغلقة في اجتماع وزراء الخارجية في نيويورك.

    طرابلس — سبوتنيك. وأكدت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه، على أن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قدم لمحة عن ما يجري في العاصمة طرابلس حالياً والأخطار، التي تهدد المدنيين وممتلكاتهم والبنية التحتية"، مطالبا "المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود لمعالجة هذا الوضع الخطير".

    وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد سيالة
    © REUTERS / SERGEI KARPUKHIN
    وزير الخارجية الليبي يبحث مع نائب رئيس الوزراء الكويتي تطورات الأوضاع في ليبيا
    وأضاف البيان، أن "وزير الخارجية لحكومة الوفاق ورئيس الوفد الليبي محمد الطاهر سيالة، أكد على نفس الجوانب، التي أكد عليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج".

    وأوضحت الخارجية الليبية في بيانها، بأن "وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان والمشاركين في الاجتماع أكدوا على عدد من النقاط المتمثلة في ضرورة وقف الاقتتال الدائر في العاصمة طرابلس، الذي يضر بالمدنيين وضرورة التوصل إلى حل سياسي بمشاركة جميع الأطراف ، وإبعاد العاصمة طرابلس عن الصراعات"، موضحاً بأن "المشاركين أكدوا على أهمية التهيئة اللازمة لإجراء الانتخابات و إيجاد قاعدة قانونية للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومن الضرورة العمل على المسار الديمقراطي المتمثل في إجراء الانتخابات".

    هذا وقد عقد يوم أمس الاثنين، في مقر البعثة الفرنسية بمدينة نيويورك اجتماع حول ليبيا ترأسه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وبحضور وزير الخارجية لحكومة الوفاق الليبي ورئيس الوفد الليبي محمد الطاهر سيالة ووزراء خارجية كل من الجزائر والمغرب وتونس بالإضافة إلى حضور ومشاركة الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فردريكا موغريني وممثل عن الاتحاد الإفريقي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين عن الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا".

    يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فائز السراج والمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة قد شاركا في الاجتماع عبر الدائرة المغلقة وذلك من العاصمة الليبية طرابلس.

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, الأوضاع في ليبيا, فايز السراج, ليبيا
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