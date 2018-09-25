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    الحوثيون، جماعة أنصار الله، صنعاء، اليمن 5 سبتمبر/ أيلول 2018

    اتهامات خطيرة لـ"الحوثيين" بارتكاب "جرائم حرب"

    © REUTERS / Naif Rahma
    العالم العربي
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    وجهت منظمة معنية بحقوق الإنسان اتهامات خطيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بارتكاب ما وصفته بـ"جرائم الحرب.

    وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت نحو 16 حالة لمعاملات ترقى إلى التعذيب بحق محتجزين في العاصمة اليمنية "صنعاء".

    صنعاء
    © Sputnik . Khaled Abdullah
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    وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن الحوثيين احتجزوا رهائن وارتكبوا انتهاكات خطيرة بحقهم، بغرض إجبار أقاربهم على دفع "فدية أو مبادلتهم مع محتجزين لدى قوات معادية".

    وتابعت: "معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين كانت قاسية، وصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب".

    وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الحوثية، بضرورة الإفراج فورا عن كافة المحتجزين تعسفا، وإيقاف الإخفاءات القسرية، والتحقيق بصورة جادة مع المسؤولين عن التعذيب والاحتجاز، ووصفت عمليات الاحتجاز بأنها تشكل "جريمة حرب".

     وتابعت: "هناك محتجزين سابقين، وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم".

    وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق من هم تحت سيطرتهم في اليمن. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل".

    وتابعت:

    يعاني اليمنيون المحتجزون بشكل رهيب سواء على يد الحوثيين، أو القوات الإماراتية، أو القوات الحكومية. على مسؤولي الأمم المتحدة الضغط على الأطراف المتنازعة لمعاملة المحتجزين بإنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا.

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