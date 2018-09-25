الحوثي يعلق على قرار "التحالف السعودي" في اليمن

علق رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، على إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية فتح ممرات آمنة للأغـــراض الإنسانية بين صنعـــاء والحـــديدة، غربي اليمن.

وأكد الحوثي أن إعلان التحالف العربي بمثابة تأكيد على وضعه العراقيل أمام الأعمال الإغاثية باليمن خلال الفترة الماضية.

وقال، في تغريدة على حساب منسوب له عبر "تويتر": "إن هذا الإعلان ليس إلا لتحسين الصورة ولن ينفذ في الواقع بحسب ما نعرفه من سلوكها خلال سنوات العدوان وكل مراقب يعرف ذلك".

وتابع: "إن إجرامهم ضد الشعب اليمني فاق التصور واثبت إرهابهم".

إعلان العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي وحلفائه فتح ممرات للاغاثة تاكيدا على انها تحاصر الاعمال الاغاثية.



إن هذا الاعلان ليس الا لتحسين الصورة ولن ينفذ في الواقع بحسب ما نعرفه من سلوكها خلال سنوات العدوان وكل مراقب يعرف ذلك.



إن اجرامهم ضد الشعب اليمني فاق التصور واثبت ارهابهم. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

​وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن إنشاء ممرات آمنة للأغراض الإنسانية بين صنعاء والحديدة‎، غربي اليمن.

وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "الحوثيين يواصلون استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية"، مشددا على أن العمليات مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.