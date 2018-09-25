بعد الدعوة الكندية... أمير قطر يقدم "الوعد الكبير"

قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدا كبيرا أمام المجتمع الدولي، اليوم الثلاثاء، على أن ينفذ عام 2021.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، أعلن "أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي عقدت اليوم، بعنوان "حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة" في نيويورك، تعهد بلاده بتوفير تعليم ذي جودة عالية لمليون فتاة أخرى حول العالم بحلول عام 2021".

وجاءت مشاركة أمير دولة قطر في هذه المائدة، بدعوة من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، ضمن إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع هذا العام، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين بمدينة نيويورك.

سمو أمير البلاد المفدى يعلن عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة بحلول 2021 ، جاء ذلك خلال مشاركة سموه في المائدة المستديرة التي عقدت بعنوان "حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة" pic.twitter.com/S4V4iN9gfy — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) September 25, 2018

كما أعلن الشيخ تميم، دعمه "إعلان شارلوفوا"، خاصة أن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد، ما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية.

وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم، أكد الشيخ تميم، أن "الدوحة قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم بحالات الطوارئ سنة 2010، وقد أشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات".

سمو أمير البلاد المفدى يعلن عن دعمه لإعلان /شارلوفوا/ بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية ، خاصة وأن دولة قطر أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية. pic.twitter.com/Kekkd4gGzu — وكالة الأنباءالقطرية (@QatarNewsAgency) September 25, 2018

وأضاف أمير قطر أن "كثيرا من الدول دعمت العديد من المبادرات التعليمية العالمية والإقليميـة، معربا عن فخره بأن مبادرة قطر "علم طفلا" نجحت في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة على تلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية".

وشمل البرنامج 82 شراكة في 50 دولة، بمبلغ 1.8 مليار دولار، أسهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي.