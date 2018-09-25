الحريري: نحن في صلب المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين ونريد إنجاحها

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول، إن لبنان في صلب المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين، ويريد إنجاحها.

وجاءت تصريحات الحريري، خلال كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس النواب اللبناني، ونقلتها قناة "المستقبل" اللبنانية.

وقال الحريري : "لسنا بلدا مفلسا، ولدينا فرصة ذهبية، خاصة بعد سيدر (المؤتمر الذي نظمه الحريري لدعم الاقتصاد اللبناني)".

وتابع: "اقتصادنا بحاجة إلى إصلاح، لكن لسنا بحالة يرثى لها، وهناك حملة على الليرة والاقتصاد لإحباط اللبنانيين".

ومضى رئيس الوزراء اللبناني المكلف بقوله: "لنتوقف عن أخذ النازحين السوريين كحجة".

ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، تتنافس الأحزاب الرئيسية على الحقائب الوزارية في لبنان، بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ويواجه لبنان مشكلة تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام، في الوقت الذي تتنافس فيه القوى السياسية على تشكيل الحكومة، بينما تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال.