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12:30 25 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مصر للطيران

    "مصر للطيران" الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo
    العالم العربي
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    أعلنت شركة مصر للطيران أنه تم إعلانها "الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية"، والذي ينعقد هذا العام في مدينتي الأقصر وأسوان، من 28 سبتمبر/ أيلول، حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

    وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر/ أيلول، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه في إطار الجهود المبذولة لوزارة الطيران المدني، برئاسة الفريق يونس المصرى، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة، ومن منطلق حرص الشركة الوطنية "مصر للطيران" على تقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع لمبادرات تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، تم إعلان مصر للطيران الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية.

    مصر للطيران
    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh/File Photo
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    وأضافت الشركة في بيانها، أن المؤتمر ينعقد هذا العام بمدينتي الأقصر وأسوان، في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول، إلى 2 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تأتي هذه الرعاية لأحد أهم الفعاليات السياحية لدولة بلجيكا بمشاركة 150 ممثلا لشركات السياحة البلجيكية بحضور السفير البلجيكي بمصر، ومتخصصين بمجال السياحة والسفر بمصر.

    وحسب الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فإنه من المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، لمناقشة عدد من القضايا الهامة الخاصة بتطوير حركة السياحة البلجيكية إلى مصر وعدد من الأمور الأخرى، مؤكدا أن استضافة هذا المؤتمر بمصر يعد فرصة رائعة لتنشيط الحركة السياحية من بلجيكا وعودتها إلى الطفرة التي شهدتها عام 2010.

    وتابع: "مصر للطيران تحمل فوق عاتقها مسئولية المشاركة في إعادة تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وكذلك التعاون مع شركات وهيئات وزارة الطيران المدني للمساهمة في زيادة الحركة عبر مطار القاهرة كنقطة محورية لما يمثله الموقع الاستراتيجي لمصر، بالإضافة إلى التشغيل من مطار القاهرة الدولي الذي يقدم أفضل الخدمات والربط مع شبكة مصر للطيران لما يقرب من 70 وجهة إلى 54 دولة حول العالم ، حيث تعمل مصر للطيران على توفير التشغيل المناسب لتعزيز التبادل التجاري والسياحي وتدفقات الحركة بين البلدين للاستجابة لاحتياجات القطاعات المختلفة.

    من جانبه، قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، "يسعدنا الإعلان عن قيامنا بدور الناقل الرسمي للحدث، ومصر للطيران اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر بمطارات الأقصر وأسوان والقاهرة، وإنهاء إجراءات سفرهم على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج  B737-800 NG مباشرة من بروكسل إلى الأقصر، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم،  ويأتي ذلك مواكبا لقرار زيادة الرحلات لبروكسل إلى 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من موسم شتاء 2018.

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