الملك سلمان يفتح أبواب قصره للمواطنين (صور)

ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، حرص العاهل السعودي على تحية الجميع، وأنصتوا لتلاوة أيات من القرآن الكريم.
📷 #صور | #خادم_الحرمين_الشريفين مستقبلا الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنينhttps://t.co/kdj3kMWMb6#عاجل #عكاظ@OKAZ_online pic.twitter.com/xacpWFAXCs— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 25, 2018
وحضر الاستقبال مجموعة من الأمراء، على رأسهم خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة وخالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي ومشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وفيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنينhttps://t.co/kdj3kMWMb6#عاجل #عكاظ@OKAZ_online pic.twitter.com/xasTVFP0p3— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 25, 2018
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