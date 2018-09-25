الملك سلمان يفتح أبواب قصره للمواطنين (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، مجموعة من الأمراء والعلماء والمواطنين، قدموا لتحيته.

ووفقا لما نشرته وكالة "واس"، حرص العاهل السعودي على تحية الجميع، وأنصتوا لتلاوة أيات من القرآن الكريم.

وحضر الاستقبال مجموعة من الأمراء، على رأسهم خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة وخالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي ومشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وفيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة.