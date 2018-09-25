الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس اليمني

وأعرب الملك سلمان "باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.
وأعرب ولي العهد عن "أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار".
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان رئيس #الجمهورية_اليمنية بذكرى 26 سبتمبر لبلاده.#واس pic.twitter.com/aEp5eKtPCi— واس (@spagov) September 25, 2018
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