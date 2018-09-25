إسرائيل: الجيش سيواصل التصدي لإيران في سوريا

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان للمجلس الوزاري المصغر، اليوم الثلاثاء، جاء فيه "يشارك وزراء المجلس في حزن العائلات الروسية على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية نتيجة عمل غير مسؤول قام به الجيش السوري".
وكانت موسكو اتهمت تل أبيب بالتسبب في تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، بالتزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في مدينة اللاذقية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو على خلفية حادثة طائرة "إيل-20" في سوريا.
يذكر بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول، أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي، أثناء تصديه لغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف في مدينة اللاذقية السورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)