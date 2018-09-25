إسرائيل: الجيش سيواصل التصدي لإيران في سوريا

وجه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل الجيش، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول، بمواصلة العمل ضد محاولات التموضع الإيراني في سوريا، ومواصلة التنسيق مع روسيا.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان للمجلس الوزاري المصغر، اليوم الثلاثاء، جاء فيه "يشارك وزراء المجلس في حزن العائلات الروسية على فقدان حياة أفراد طاقم الطائرة الروسية نتيجة عمل غير مسؤول قام به الجيش السوري".

© REUTERS / Ronen Zvulun نتنياهو: التنسيق الأمني مع روسيا مستمر رغم أزمة سقوط الطائرة الروسية

وأضاف البيان: "يوعز المجلس الوزاري المصغر للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في سوريا وبمواصلة التنسيق الأمني مع روسيا".

وكانت موسكو اتهمت تل أبيب بالتسبب في تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، بالتزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في مدينة اللاذقية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو على خلفية حادثة طائرة "إيل-20" في سوريا.

يذكر بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول، أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي، أثناء تصديه لغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف في مدينة اللاذقية السورية.