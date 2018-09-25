إجراء جديد من الهيئة العامة برئاسة تركي آل الشيخ بشأن "الأحداث الخاصة"

قالت المملكة العربية السعودية إنها ستقدم تأشيرة إلكترونية للزائرين الأجانب لحضور المناسبات الرياضية والحفلات الموسيقية ابتداء من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الهيئة العامة للرياضة السعودية، في بيان لها، إن منصة "شارك" الإلكترونية لاستخراج التأشيرات سيجري تطبيقها لأول مرة في سباق الدرعية ضمن سلسلة سباقات "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول.

لأوّل مرة، وعبر منصة #شارك، سترحّب المملكة بالجمهور الرياضي حول العالم لحضور #فورميلا_إي_الدرعية بإصدار تأشيرة مرتبطة بتذكرة الحضور #مرحبا_بالعالم pic.twitter.com/ad0CZomc68 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

​بدورها، قالت قناة الإخبارية السعودية، إن المملكة تستعد لفتح أبواب حضور الجماهير من كل أنحاء العالم للمرة الأولى في تاريخها وذلك بإطلاقها منصة إلكترونيّة للسياح الرياضيين حول العالم.

وستستضيف مدينة الدرعية التاريخية – العاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية – أكثر من 40.000 مشجع لحضور سباق شهر ديسمبر، الذي يعد أول سباقات الفورميلا إي في الشرق الأوسط، وأول سباق لفورميلا إي يشهد مشاركة سيارات من طراز "جين 2".

وفي حفل التدشين الرسمي للسباق، الذي عقد في مبنى محافظة الدرعية، تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قائلا: "يعتبر هذا السباق حدثا تاريخيا بالنسبة للرياضة في المملكة نحن ندعو العالم بأسره لزيارة المملكة ونسعد جدا للترحيب بالجميع في الدرعية".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي: "سيشهد سباق الدرعية إي بري حضور الجماهير من كل أنحاء العالم إلى المملكة، من دون أي عقبات للاستمتاع بهذا الحدث الرياضي المميز وفعالياته المصاحبة، ابتداء من السباق المثير على مضمار الدرعية، ومرورا بالفعاليات المنوعة التي سيحيها أكبر نجوم العالم، كل هذا يتوفر للجميع من خلال منصة "شارك"، تذكرتك هي تأشيرة سفرك".