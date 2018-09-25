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    "سافيز"... السعودية تكشف تفاصيل "خطر حقيقي قادم من إيران"

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    العالم العربي
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    قال قائد عسكري سعودي إنه جرى رصد السفينة "سافيز" تمخر في البحر، على نحو يشكل "خطرا حقيقيا قادما من إيران".

    وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، "رصد وجود مشبوه لسفينة إيرانية تتمركز في البحر الأحمر على مسافة 95 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة الحيوي، و87 ميلا بحريا بالقرب من جزيرة كمران اليمنية".

    وأضاف أن السفينة "رابضة منذ فترة طويلة في البحر الأحمر، ويشتبه في أنها تدير العمليات العسكرية للميليشيات الحوثية، مستعينة بتسجيلها تحت غطاء تجاري"، ، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

    ولفت المتحدث إلى أن السفينة التي تسمى "سافيز" تحمل على متنها "منظومة اتصالات فضائية وأنظمة مناظير وتنصت"، إضافة إلى أسلحة وقوارب سريعة "تقوم بتحركات مشبوهة"، وهو ما يثبت أنها سفينة عسكرية تحت غطاء تجاري.

    صنعاء، اليمن 8 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية تستعد لتحرك دولي ضد التحالف العربي

     وأوضح المالكي أنه جرى رصد نقل خبراء يعملون مع الحوثيين، وأشخاص يرتدون الزي العسكري على متن السفينة.

    وشدد المالكي على أن وجود هذه السفينة في المنطقة يعد "خطرا حقيقيا على أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر"، ويؤكد "اختراق إيران للقانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة والعالم".

    وخلص المتحدث إلى أن لدى التحالف "كثيرا من الأدلة التي لا يمكن عرضها الآن لأسباب أمنية، ولكن سيتم التعامل معها وفقا للقانون الدولي وقانون البحار، ونحن مستمرون في رصد كافة التحركات المشبوهة".

    ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ مارس/آذار 2015، عقب سيطرة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء والانقلاب على الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

    وأسفرت الحرب حتى أغسطس/آب 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.

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    الكلمات الدلالية:
    معركة الحديدة, أخبار اليمن, أخبار السعودية, الحرب في اليمن, التحالف العربي بقيادة السعودية, أنصار الله, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, إيران, اليمن
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