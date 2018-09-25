الملك سلمان يدشن "قطار الحرمين" السريع (فيديو)

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول، قطار الحرمين السريع، بطول 450 كلم وسرعة 300 كلم في الساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد افتتح "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، محطة قطار الحرمين بجدة، تمهيدا لبدء انطلاق المشروع لنقل الحجاج والمعتمرين، بحضور عدد من الأمراء والوزراء وضيوف وزارة النقل".

​ويعد مشروع قطار الحرمين السريع أحد أضخم مشاريع النقل في الشرق الأوسط، وهو أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يربط المشروع المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بخط حديدي بطول 450 كلم وسرعة تشغيلية تصل إلى 300 كلم في الساعة، مما يختصر زمن التنقل بين المدينتين المقدستين لما يقارب الساعتين.

ويهدف المشروع، إلى توفير وسيلة تنقل سريعة وآمنة بين المدن التي يمر بها المشروع، بصورة تضمن سلامة وراحة الركاب والمسافرين من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، حيث تم إنشاء خمس محطات: وهي محطة مكة المكرمة، ومحطة جدة، ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومحطة المدينة المنورة، وقادرة على استيعاب 60 مليون مسافر سنويا.