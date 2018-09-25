السعودية ترفض "الاتهامات الباطلة" الإيرانية بدعم المملكة لهجوم الأهواز

أعلنت السعودية رفضها واستنكارها لـ"الاتهامات الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون" عن دعم المملكة لهجوم الأهواز، جنوب غربي إيران، الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى السبت الماضي.

© AFP 2018 / KHAMENEI.IR خامنئي: مهاجمو الأهواز مولتهم السعودية والإمارات وساندتهم أمريكا

القاهرة — سبوتنيك . قالت الخارجية السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء "نرفض ونستنكر الاتهامات الباطلة التي أشار لها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت في إيران يوم السبت الماضي".

وأضافت الخارجية "سياسة المملكة العربية السعودية واضحة حيال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفضها التام لأي تدخلات في شؤونها الداخلية، وبالمقابل فإن النظام الإيراني هو من يتدخل في شؤون دول الجوار وهو الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة والعالم أجمع".

#تصريح | ننصح #النظام_الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة مسؤولة تسعى لرفاهية شعبها.. بدلاً من إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية pic.twitter.com/ieLOa0J2OF — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

وتابعت الخارجية "إننا ننصح النظام الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة مسؤولة تسعى لرفاهية واستقرار شعبها بدلا من إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتطرف وأن يتعامل النظام الإيراني بمبدأ حسن الجوار واحترام القوانين والأعراف الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".