السعودية ترفض "الاتهامات الباطلة" الإيرانية بدعم المملكة لهجوم الأهواز

وأضافت الخارجية "سياسة المملكة العربية السعودية واضحة حيال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفضها التام لأي تدخلات في شؤونها الداخلية، وبالمقابل فإن النظام الإيراني هو من يتدخل في شؤون دول الجوار وهو الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة والعالم أجمع".
#تصريح | ننصح #النظام_الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة مسؤولة تسعى لرفاهية شعبها.. بدلاً من إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية pic.twitter.com/ieLOa0J2OF— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨
وتابعت الخارجية "إننا ننصح النظام الإيراني بسلك نهج جديد والتصرف كدولة مسؤولة تسعى لرفاهية واستقرار شعبها بدلا من إهدار مقدرات الشعب في دعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتطرف وأن يتعامل النظام الإيراني بمبدأ حسن الجوار واحترام القوانين والأعراف الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".
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