وزير النقل السعودي: قطار الحرمين ينقل 60 مليون مسافر وسرعته 300كم/ ساعة

قال الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل السعودي، إن مشروع قطار الحرمين السريع الذي بدأ أولى رحلاته، اليوم الثلائاء، يمثل ترجمة حية لجهود المملكة ودورها الإسلامي الفاعل في خدمة الحرمين الشريفين وزائريهما من الحجاج والمعتمرين.

أوضح العامودي أن المملكة السعودية تحرص على خدمة ضيوف الرحمن، واعتبارهم أولوية يتشرف بخدمتهم كل مواطن سعودي، ولا يتوانى عن تقديم ما ييسر أداء مناسكهم.

وأضاف وزير النقل في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم، الثلاثاء، يُعد قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية له نحو 60 مليون مسافر سنويًا، من خلال أسطول قوامه 35 قطارًا، وسعة كل قطار 417

© REUTERS / Faisal Al Nasser الملك سلمان يدشن "قطار الحرمين" السريع (فيديو)

مقعدًا، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات، التي من شأنها أن تيسر على المسافر رحلته.

أما عن التصميم الهندسي للمشروع، فيوضح الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس هيئة النقل العام، أن إدارة المشروع حرصت على تصميم المحطات بطابع معماري فريد، مُستلهم من الطراز المعماري الإسلامي، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق تم على ثلاث مراحل، على أيدي تحالف من الشركات الوطنية والدولية.

وتتبنى حكومة المملكة العربية السعودية عدة مشاريع، في إطار رؤية 2030 ، التي تضع نصب أعينها مضاعفة أعداد زوار المشاعر المقدسة، لتواصل المملكة أداء مسؤوليتها تجاه الحرمين الشريفين، ولتؤكد مكانتها الراسخة لدى الأمة الإسلامية.

وكانت أولى رحلات قطار الحرمين قد انطلقت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، الثلاثاء، بسرعة تربو على الثلاثمائة كيلو مترًا في الساعة، عبر خط سككي مزدوج، يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدينة المنورة بطول 450 كلم