الجامعة العربية تبحث حماية الأطفال في وسائل الإعلام

جاء في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الأمانة الفنية للجنة الطفولة العربية — إدارة المرأة والأسرة والطفولة برئاسة المملكة المغربية تعقد اجتماعات إضافية للمثليات السابقة مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل وتمكين الأسرة العربية، فضلاً عن خبراء ومتخصصين بقضايا شؤون الطفولة والأسرة.

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن الدورة (22) للجنة الطفولة العربية والدورة الثامنة للجنة الأسرة العربية قد أدرجت عدداً من

© Photo / League of Arab States الجامعة العربية تبحث ضم المجلس العالمي للتسامح والسلام بصفة مراقب

الموضوعات، التي تمثل أولوية، خلال المرحلة الراهنة، والمتمثلة بأجندة التنمية للاستثمار في الطفولة، في الوطن العربي 2030، لتكون بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفل في المنطقة، ومتابعة تنفيذ "إعلان الكويت" حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، بهدف وجود آليات تضمن حماية حقوق الأطفال، وتعزز الأمن الأسري، خاصة في حالات عدم الاستقرار.

وأضافت أبو غزالة، بأن الاجتماعات ستتناول محاور هامة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، من ضمنها حماية الأطفال في وسائل الإعلام، في ضوء وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي، قضايا حقوق الطفل، التي تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية (48)، إضافة إلى ما تم تحقيقه من خطوات لإنشاء "البرلمان العربي للطفل"، استناداّ لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة، والاستراتيجية العربية الموحدة للتصدي لمظاهر العنف الأسري لحماية الأسرة.

كما نوهت إلى أن جامعة الدول العربية تسعى من خلال لجنة الطفولة العربية ولجنة الأسرة العربية، في إطار الشراكة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الطفولة إلى تحديد خطط وبرامج للعمل، من أجل إيجاد نظم خاصة لحماية الأطفال والأسر في المنطقة العربية، خاصة في ظل النزاعات المسلحة.