السيسي: لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا مجال لحلول جزئية في سوريا أو ليبيا أو اليمن، ولا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت الدولة الوطنية القائمة على مبادئ المساواة مهددة بالتفكك.

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واستطرد السيسي، قائلا: إن تسوية النزاعات مبدأ مؤسس للأمم المتحدة، والقضية الفلسطينية دليل على العجز الدولي، وإيجاد حلول سلمية لحل الأزمات، مثل أزمة جنوب السودان. وأن تجربة الشراكة مع الاتحاد الأفريقي ناجحة ومثلا يحتذى به في مجال حفظ السلام.

وطالب السيسي باستكمال العمل في تطوير وسائل وسياسات مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن مصر أطلقت منذ العام الجاري العملية "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب ودحره تماما في الشرق الأوسط.