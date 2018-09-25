البحرية المغربية تطلق النار على قارب ينقل مهاجرين وتقتل امرأة

أطلقت القوات البحرية الملكية المغربية النار على قارب كان ينقل مهاجرين غير شرعيين عبر البحر الأبيض إلى أسبانيا، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص.

فتحت البحرية المغربية النار على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد أن رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة، بحسب السلطات المحلية.

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وذكرت مصادر في السلطات المحلية أن البحرية المغربية أطلقت النار على زورق يقل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط بعد أن رفض الاستجابة للتحذيرات ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثلاثة"، وفقا لموقع"فرانس-24".

وأكدت السلطات أن البحرية اضطرت لإطلاق النار على الزورق الذي كان يقوده إسباني "رفض الامتثال" بينما كان في "المياه المغربية" قبالة مضيق فنيدق.

وأقر ممثل للسلطات المحلية بإصابة أربعة مهاجرين كانوا على متن الزورق بينهم مغربية توفيت لاحقا متأثرة بجروحها، مؤكدا أن "المهاجرين كانوا مختبئين وغير مرئيين"، ولم يصب قائد الزورق الإسباني واعتقل حسب المصدر نفسه، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.