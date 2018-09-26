الخارجية السورية: صواريخ "إس300" دفاعية وسوريا ستدافع عن نفسها كما تفعل دائما

أكد نائب وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، أن منظومة صواريخ "إس 300" التي تعتزم روسيا تسليمها إلى سوريا خلال أسبوعين دفاعية وأن سوريا ستدافع عن نفسها كما تفعل دائما، وجاء ذلك وفقا وكالة الأنباء السورية "سانا".

دمشق — سبوتنيك. وأكد المقداد رد على أسئلة الصحفيين خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية بدمشق بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية أن" الحادث المأساوي الذي أدى لإسقاط طائرة "إيل 20" فتح الأعين على العدوانية الإسرائيلية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية لهذه السياسات المدمرة ضد سوريا".

© AP Photo / Andrew Harnik السيسي: لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية

وبين المقداد، أن "إسرائيل" التي اعتادت القيام بالكثير من الاعتداءات تحت ذرائع مختلفة ستحسب حسابات دقيقة إذا فكرت بالاعتداء على سوريا مجددا معتبرا أن الاعتداء على سوريا اعتداء على كل القوى التي تعمل ضد الإرهاب فيها ومن أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وأكد المقداد، أن سوريا ستدافع عن نفسها كما تفعل دائما وترحب بهذا الدعم الدفاعي الذي كان يجب أن يقدم لها منذ وقت طويل.