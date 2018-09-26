السعودية ترحب بتصريح وزير الخارجية الألماني بشأن تعزيز العلاقات وتكثيف التعاون بين البلدين

رحبت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، بتصريح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تؤكد السعودية عمق العلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا، باعتبارها علاقة تاريخية ومهمة للبلدين، وأن المملكة وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى دورهما الرئيسي في الاقتصاد العالمي.

© REUTERS / Axel Schmidt الخارجية الألمانية تعرب عن أسفها لما شهدته العلاقات مع السعودية من سوء فهم

ووجه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ، دعوة إلى نظيره الألماني لزيارة المملكة في أقرب فرصة، للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الأصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الألماني وإلى جواره نظيره السعودي، بنيويورك في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضا حادا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ونحن نأسف بصدق لهذا".

كما شددت الخارجية الألمانية على رغبة برلين القوية للتعاون بشكل وثيق مع المملكة لتجاوز سوء الفهم بين البلدين، وتكثيف الحوارات بين الجانبين حول مواضيع عدة ومختلفة، مشيدة بالدور البالغ الأهمية الذي تلعبه المملكة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت الخارجية الألمانية أنها ستبذل قصارى جهدها بهدف أن تكون الشراكة مع المملكة أقوى من ذي قبل، للتباحث حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية، مشيرة إلى أن تحسين العلاقة مع المملكة سيخدم مصلحة البلدين والشعبين على حد سواء