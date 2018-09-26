اليمن... محافظ الحديدة: ماضون في تحرير الحديدة ولا يعنينا أي تدخل دولي أو أممي

أكد محافظ الحديدة الحسن طاهر، أمس الثلاثاء، أن القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي، ماضية في تحرير مدينة الحديدة غرب اليمن من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ولن تتراجع.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة "26 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية، قال المحافظ طاهر في حفل أقامته السلطة المحلية في مديرية الخوخة بالذكرى الـ 56 لثورة 26 سبتمبر اليمنية: "لن نعود إلى الوراء، سندخل الحديدة.. سندخل الحديدة.. سندخل الحديدة، وسنحررها، ومنها كافة اليمن، الحديدة مفتاح النصر على مدى التاريخ ومن حكمها حكم اليمن".

المركز الإعلامي للثورة الحوثي يعلق على قرار "التحالف السعودي" في اليمن

وأضاف: "لا يعنينا أبدا أي تدخل دولي أو أممي نحن ماضون، نحن نرى مستقبلنا بأعيننا".

وأشاد محافظ الحديدة بدور قوات التحالف العربي في معارك استعادة اليمن، وقال: "دماء اليمنيين اختلطت بدماء إخواننا في التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار إلى أن ما يجعل ذكرى ثورة الـ26 من سبتمبر هذا العام عظيمة "ما يقوم بها أبطالنا القوات المشتركة من أبناء تهامة والعمالقة والمقاومة الوطنية بقيادة التحالف والذين يمرغون أنوف أذناب إيران، ويدوسونهم بأقدامهم".

وأوضح "أن الاحتفال في مديرية الخوخة يعتبر احتفالا في مدينة الحديدة، كونها حاليا العاصمة المؤقتة للمحافظة، وأنها ستصبح مدينة حيث سيتم إخراج كافة المعسكرات منها".

ولفت إلى:

أن هناك 8 مراسي سيتم تدشينها في الخوخة، كون غالبية أبناء المديرية من الصيادين، وأنهم سيحظون بأكبر الاهتمام سواء في ميناء الخوخة وقطابة وبقية الموانئ التي سيتم بناؤها من جديد.

وكانت القوات الحكومية وقوات التحالف العربي أطلقتا، عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله.

ويعاني اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيين" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.