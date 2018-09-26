أول رد من الديوان الملكي السعودي على هتافات جماهير الأهلي ضد آل الشيخ

رد الديوان الملكي السعودي على هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري، ضد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية المستشار تركي آل الشيخ.

وأكد سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، أن "هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري، ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها، واصفا الفاعلين بالغوغاء".

وقال، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حصل من إساءة لوالدتي والدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشعبها الطيب". وتابع: "تكاتف الجميع من سعوديين خصوصا وخليجيين ومصريين وعرب عموما في هاشتاغ إلا تركي أل الشيخ، دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم".

ماحصل من إساءة لوالدتي والدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشعبها الطيب.

وتكاتف الجميع من سعوديين خصوصًا وخليجيين ومصريين وعرب عمومًا في هاشتاق #الا_تركي_ال_الشيخ دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

​وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ، أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم.

وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام هوريا الغيني في البطولة الأفريقية يوم السبت الماضي.