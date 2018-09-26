هذا ما فعله أمير قطر عندما غضب من "دول المقاطعة"

رد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على الطريقة التي تعامل بها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الأزمة الخليجية التي تشهدها بلاده من جهة، وكل من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة أخرى.

ومدح حمد بن جاسم، طريقة تعامل، الشيخ تميم مع الأزمة الخليجية، وقال عبر حسابه على "تويتر": "لله درك يا بوحمد حتى في زعلك وغضبك حليم. بينت الظلم والجور الذي تعرضنا له من الجيران بطريقه تؤكد حلمك ومستواك وثباتك كقائد شاب لهذا الشعب الذي يكن لك كل حب وتقدير ويثق في سداد رأيك".

لله درك يا بوحمد حتى في زعلك وغضبك حليم. بينت الظلم والجور الذي تعرضنا له من الجيران بطريقه تؤكد حلمك ومستواك وثباتك كقائد شاب لهذا الشعب الذي يكن لك كل حب وتقدير ويثق في سداد رأيك. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) September 25, 2018

​وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد، أمس الثلاثاء، في خطاب ألقاه من منبر الأمم المتحدة، في نيويورك، أن الإجراءات، التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد بلاده، منذ أكثر من عام، لم تؤثر على موقع بلاده على الساحة الدولية، وحافظ اقتصاد قطر على تماسكه وقوته.

وقال الشيخ تميم بن حمد: "بعد مرور عام من الحصار غير المشروع المفروض على دولة قطر… وعلى الرغم من الإجراءات، التي اتخذت لإلحاق الضرر بقطر، وشن الحرب الاقتصادية عليها، فقد شهدت هذه الفترة تعزيز مكانة قطر الدولية، وواصل الاقتصاد القطري تماسكه، وحافظت قطر على مواقعها في المؤشرات الدولية المختلفة".

وجدد أمير قطر استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة الحوار، بغية حل الأزمة مع الدول العربية الأربع، لكن بدون شروط مسبقة. وأضاف: "من منطلق إيماننا بضرورة الحوار، تجاوبنا وما زلنا، مع المساعي الصديقة، لإنهاء الأزمة، عبر حوار غير مشروط، قائم على الاحترام المتبادل".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وغيرها، مع قطر، في 5حزيران/ يونيو 2017، بدعوى دعمها وتمويلها الإرهاب.