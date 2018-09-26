زيارة خاصة من الملك سلمان وولي عهده

بدأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، زيارة خاصة إلى المسجد النبوي، صاحبه فيها ولي العهد محمد بن سلمان.

واستقبل الملك سلمان، في المسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأئمة المسجد، ومؤذنيه، وعدد من المسؤولين، حسب وكالة الأنباء السعودية.

جاء ذلك عقب تدشين العاهل السعودي، أمس الثلاثاء، قطار الحرمين السريع، بطول 450 كلم وسرعة 300 كلم في الساعة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد افتتح "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، محطة قطار الحرمين بجدة، تمهيدا لبدء انطلاق المشروع لنقل الحجاج والمعتمرين، بحضور عدد من الأمراء والوزراء وضيوف وزارة النقل".