سوريا تحرم الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق أجوائها

وأضاف التابعي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول 2018، أن حصول سوريا على منظومة الدفاع الجوي "إس — 300"، بإمكانها أن تعيد التوازن، حتى على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بمواصلة عملياتها داخل سوريا، فالأمور لم تعد كما كانت، وإسرائيل هنا ستعرض نفسها للخطر.
ولفت الباحث المصري إلى أن حصول الجيش العربي السوري على منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس — 300" القادرة على التصدي للطائرات والصواريخ من مدى بعيد، يعيد كافة الأمور إلى نصابها الصحيح، فهو من جهة يخرج إسرائيل من المعادلة، ومن جهة أخرى يعوض ما فقدته القوة السورية خلال سنوات الحرب.
وشدد الخبير في الشأن السوري على أن "إس — 300" تقضي تماما على الغطاء الجوي الذي كانت إسرائيل توفره للإرهابيين، كلما تعرضوا للخطر، فلا يمكن أن ننسى توجيه إسرائيل أكثر من هجمة لقوات الجيش العربي السوري، كلما كان قضاؤهم على تواجد تنظيم داعش الإرهابي في مكان ما محتوما.
ووفقا للتقديرات العسكرية، فإن حصول الجيش السوري على الصواريخ الروسية، بقدراتها الخارقة، سيحرم إسرائيل من قدرة طائراتها على التحليق في سماء سوريا. وأورد موقع "ميسيل ثريت" مواصفات الصواريخ الروسية، التي يمكنها إسقاط أي هدف جوي في لمح البصر.
وتتميز "إس — 300" بإمكانية تثبيتها أو استخدامها على مركبات متحركة، وتعتمد نظرية عمل صواريخها على استخدام رأس حربي وزنه 133 كغم، شديد الانفجار، يمكنه تدمير الهدف دون الحاجة إلى الاصطدام المباشر.
ويتم تجهيز منظومة "إس — 300" الروسية بـ3 أنواع من الصواريخ يصل مدى أحدها الأقصى إلى 47 كم، ويصل مدى الصاروخين الآخرين إلى 75 كم، و150 كم على التوالي، بينما يمكن لأي منها إسقاط أهداف في مدى قصير يصل إلى 25 كم.
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