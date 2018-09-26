سياسي: لا يحق لأردوغان التدخل في اختيارات الشعب السوري

انتقد مسؤول الاتصال السياسي في اتحاد القوى السورية أحمد السعيد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تصريحاته بشأن عدم إمكانية مواصلة مفاوضات السلام في ظل وجود الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال السعيد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء إن تصريحات الرئيس التركي تعد تجاوزا لحدوده، وهي أيضا تعد واضح على السيادة السورية، وعلى اختيارات الشعب السوري، الذي انتخب الرئيس بشار الأسد في انتخابات حرة نزيهة لا يمكن التشكيك فيها ولا في نتائجها.

© Sputnik . Iliya Pitalev سوريا تحرم الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق أجوائها

وأضاف السعيد أن "رجب طيب أردوغان كان تراجع لفترة عن هذه النبرة المطالبة باستبعاد الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، ولكنه عاد إليها الأن بعدما لمس أن هناك إمكانية لأن تتحرر سوريا من الإرهاب في وقت قريب، وبالتالي استقرار الدولة، فهو لا يريد أن تستقر سوريا في ظل وجود الرئيس الأسد".

وتابع: "حديث الرئيس التركي كان واضحا خلال وجوده في نيويورك، فهو يقول إن مساعي السلام لن تتواصل في ظل وجود الرئيس الأسد، ويرى أن الإرهاب ما زال يضرب بجذوره في سوريا وليس في إدلب فقط، والحديث كله يمكن اعتباره تمهيد لإقناع العالم بعكس الحقيقة، أن سوريا تتحرر من الإرهاب".

ولفت السياسي السوري إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه أن يحترم قرار الشعب السوري الذي اختار رئيسه بمحض إرادته، وكذلك احترام السيادة السورية وعدم التدخل فيما لا يعني تركيا، فهي وإن كانت تساعد على الحرب ضد الإرهاب، فهي لا تملك الحق في أن تختار أو تستبعد من تشاء في الحكم.

وقال الرئيس التركي أردوغان إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة.

وفي مقابلة له، اليوم الأربعاء، وهو في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إن الجماعات "المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة المنزوعة السلاح في محافظة إدلب، وفقا لـ"رويترز".

وكان الرئيس أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا مؤخرا على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا. وقال أردوغان: "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان: "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".