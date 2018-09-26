عشرات العائلات السورية تعبر "أبو الظهور" من إدلب نحو مناطق سيطرة الجيش...(فيديو وصور)

استطاعت ثلاثون عائلة سورية، يوم أمس الثلاثاء، الانتقال من مناطق سيطرة المسلحين إلى مناطق سيطرة الدولة السورية عبر ممر أبو الظهور الإنساني بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال مراسل سبوتنيك: "إن اليوم الأول لافتتاح معبر "أبو الظهور" الإنساني، شهد انتقال ثلاثين عائلة سورية من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في إدلب إلى المناطق الآمنة التي تسيطر عليها الدولة السورية".

© Sputnik . Basel Shartouh عشرات العائلات السورية تعبر "أبو الظهور" من إدلب نحو مناطق سيطرة الجيش السوري

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن بعض المدنيين الخارجين من إدلب تأكيدهم أن عشرات العائلات الأخرى لم تتمكن من العبور بسبب إجراءات المسلحين ومحاولاتهم عرقلة خروج المدنيين، من خلال اعتقال الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 15 و 45 سنة، بهدف تجنيدهم في قتال الجيش السوري وفي حفر الأنفاق وبناء التحصينات، إضافة إلى مصادرة أملاك المدنيين المتوجهين إلى المعبر وسياراتهم وأموالهم.

© Sputnik . Basel Shartouh عشرات العائلات السورية تعبر "أبو الظهور" من إدلب نحو مناطق سيطرة الجيش السوري

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن الشرطة العسكرية الروسية التي تشرف على عمل المعبر وفرت للمدنيين الواصلين الرعاية الطبية والأدوية إضافة إلى المساعدات الإنسانية والسلل الغذائية.

© Sputnik . Basel Shartouh عشرات العائلات السورية تعبر "أبو الظهور" من إدلب نحو مناطق سيطرة الجيش السوري

وبدأ، صباح أمس الثلاثاء، تدفق المدنيين نحو مناطق سيطرة الجيش السوري عبر ممر أبو الظهور، بعد يوم من تأجيل افتتاح المعبر بسبب استهدافه من قبل الجماعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية، حيث أكد مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك": "أن السلطات السورية قررت الاثنين تأجيل افتتاح معبر "أبو الظهور" ، وذلك عقب ساعات قليلة من استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للمعبر بالقذائف الصاروخية"، مشيرا إلى أن قرار إلغاء الافتتاح جاء حرصا على حياة المدنيين الذين يستعدون للانتقال إلى المناطق الآمنة التي تسيطر عليها الدولة السورية.