اتفاق جديد بين قطر وإيران

اتفقت قطر مع إيران على قرار جديد، اليوم الأربعاء، مما يؤدي لصدارة الدولتين معا.

وأكدت قطر للبترول أكبر مورد للغاز الطبيعي في العالم، أنها "تضيف خطا رابعا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لتزيد الطاقة الإنتاجية من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن سنويا"، حسب وكالة أنباء "رويترز".

قطر للبترول تزيد إنتاج حقل الشمال بخط غاز مسال جديدhttps://t.co/6EyPNm3Hsz pic.twitter.com/uk2KNaRj48 — Iktisat News Center (@iktisatnc) September 26, 2018

ويزيد إنتاج الحقل المشترك مع إيران، من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن الشركة تدرس نطاقا من الاستثمارات المحتملة في ألمانيا، بما في ذلك مشاريع في أنشطة المصب واتفاقات للتعاون مع شركات أصغر حجما، في إطار مسعاها العام لإيجاد أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال.