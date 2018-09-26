صالح يزور الصدر في النجف

استقبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء 26 سبتمبر/أيلول، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية، برهم صالح والوفد المرافق له في محافظة النجف .

بغداد — سبوتنيك. وذكر المكتب الإعلامي الخاص للصدر في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أهم القضايا التي تخص الشأن العراقي والعملية السياسية، وكذلك التأكيد على أن تكون الحكومة العراقية المقبلة تتناسب وتطلعات الشعب العراقي للقيام بواجباتها الأساسية والإسراع بتوفير الأمن والخدمات ".

© REUTERS / Essam al-Sudani ائتلاف النصر يرحب بدعوة الصدر لمناقشة أوضاع البصرة في البرلمان

وأضاف صالح "كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية العمل من أجل ترسيخ مبدأ التعايش وتعزيز روح المواطنة في ظل عراق موحد".

وكان صالح قد وصل ،صباح اليوم، إلى محافظة النجف.

وقال مصدر كردي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن" زيارة صالح للصدر تأتي في محاولة للحصول على دعم تحالف سائرون (الذي يتزعمه الصدر) في البرلمان العراقي، كون صالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية".

وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس الجمهورية يكون من حصة الكرد، ويسير الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني منذ عام 2005 على عرف سياسي، يقضي بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني ومنصب رئيس الإقليم من حصة الحزب الديمقراطي".