بعد أشهر من التوتر... السعودية تعيد سفيرها إلى هذه الدولة

أفادت وسائل إعلام بأن المملكة العربية السعودية ستعيد سفيرها إلى ألمانيا قريبا، بموجب الاتفاق المبرم، أمس الثلاثاء، بين وزيري خارجية الدولتين عادل الجبير وهايكو ماس في نيويورك.

وأشارت قناة ARD الألمانية، إلى أن السفير السعودي سيعود إلى برلين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتنتهي بذلك أزمة دبلوماسية مستمرة لنحو عشرة أشهر اندلعت على خلفية انتقاد وزير الخارجية الألماني السابق زوغمار غابرييل سياسة الرياض تجاه لبنان، إذ لمح إلى أن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأرغمته على تقديم الاستقالة.

© REUTERS / Axel Schmidt الخارجية الألمانية تعرب عن أسفها لما شهدته العلاقات مع السعودية من سوء فهم

بدورها، قالت هيئة " دويتشه فيله " الألمانية، إن الجبير وهايكو اتفقا على إعادة السفير وفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين الدولتين أثناء اجتماع عقداه على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح هايكو، أثناء مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودي، بأن "سوء التفاهم الذي شهدته العلاقات بين برلين والرياض في الأشهر الماضية يتناقض بشكل حاد مع الروابط القوية الاستراتيجية بين الدولتين"، بينما أشار الجبير، إلى "الدور المتقدم للسعودية وألمانيا فى ضمان الأمن والاستقرار الدوليين، داعيا إلى إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي بينهما".

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت، أن "المملكة قررت دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات وزير الخارجية الألماني خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني".



