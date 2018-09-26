قرارات عسكرية لمحمد بن راشد

اتخذ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة الإماراتي، وحاكم دبي، قرارات عسكرية جديدة.

وأصدر محمد بن راشد قرارا بتشكيل لجنة التظلمات العسكرية المركزية بدبي، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

#محمد_بن_راشد يصدر مرسوماً بإنشاء لجنة التظلُّمات المركزية العسكرية بدبي وقراراً بتشكيلها ضماناً لتحقيق العدالة والسّعادة الوظيفيّة. pic.twitter.com/RzliYEgmYl — مؤسسة دبي للإعلام (@dubaimediainc) September 25, 2018

وحسب القرار تختص اللجنة بالنظر والبت في المسائل المتعلقة بالتظلمات التى تحال إليها من رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

ويصدر رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.