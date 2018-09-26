الحوثي يريد "المزيد"... ماذا يطلب من أمير قطر

علق محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، على المبادرة التي أعلن عنها أمير قطر، تميم بن حمد، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشكر الحوثي في تغريدة على تويتر، قطر لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني خاصة في الجانب الصحي ومكافحة وباء الكوليرا، داعيا إياها إلى المبادرة في حل أزمة الرواتب التي تسبب بها تحالف العدوان السعودي الأمريكي، في الوقت الذي تتلكأ فيه السعودية عن حل الأزمة الاقتصادية ودفع المرتبات، على حد قوله.

نشكر الامير تميم على موقفه الانساني النبيل بالتبرع بعلاج وباءالكوليرا ونتمنى من دولة قطر مساعدةالشعب اليمني في مواجهة ازمة الرواتب والذي اثبتت الايام ان حديث السعودية وحلفهاعن وديعةلتعزيز الاقتصاد اليمني كانت تصريحات عنتريةمفرغه هدفها الاول تضليل العالم حتى لايقف الى جانب اليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 25, 2018

وقال إن "الأمير تميم وقف إلى جانب دول عديدة في أزماتها الاقتصادية، وحري به أن يقف إلى جانب إخوانه اليمنيين حتى يتجاوزوا محنة مجاعة العدوان المفروضة، ونحن نعتبر أن وقوفك إلى جانب اليمن سيكون له ردة فعل إيجابية من الشعب اليمني، ومستعدون لرد الجميل في الوقت الذي يكون للشعب فيه القدرة على ذلك".

الأمير تميم وقف إلى جانب دول عديدة في أزماتها الاقتصادية، وحري به أن يقف إلى جانب إخوانه اليمنيين حتى يتجاوزوا محنة مجاعة العدوان المفروضة، ونحن نعتبر أن وقوفك إلى جانب اليمن سيكون له ردة فعل إيجابية من الشعب اليمني، ومستعدون لرد الجميل في الوقت الذي يكون للشعب فيه القدرة على ذلك — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 25, 2018

وأعلن أمير قطر في كلمته أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، عن اتفاق بين بلاده والأمم المتحدة لمحاربة مرض الكوليرا في اليمن.

وقال الشيخ تميم، خلال كلمته، إن هناك اتفاقا بين بلاده والأمم المتحدة على محاربة مرض الكوليرا في اليمن، ودعم مشاريع لمكافحة أسباب المرض، داعيا دول العالم للانضمام إلى بلاده في جهودها هذه.

وأكد حرص بلاده على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى المصالحة الوطنية، لإنهاء الصراع على أساس قرار مجلس الأمن والمبادرة الخليجية.

وناشد أمير قطر، الدول الفاعلة في الشأن اليمني إلى اتخاذ كل التدابير لتجاوز الظروف الراهنة، والعمل على معالجة الوضع الإنساني هناك، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.