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14:34 26 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الجيش السوري يستأنف هجوما ضاريا ضد داعش في تلول الصفا

    قبل حلول الشتاء... هجوم ضار للجيش السوري ضد "داعش" في تلول الصفا (فيديو)

    © Sputnik . Basem Haddad
    العالم العربي
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    استأنف الجيش السوري، أمس، عمليته العسكرية في منطقة تلول الصفا ببادية السويداء بعد توقف دام عدة أيام، استقدم خلالها تعزيزات عسكرية واعتمد تكتيكا جديدا يتوافق وطبيعة الجروف الشديدة الوعورة التي يتحصن فيها الجيب الداعشي الأخير في المنطقة.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في بادية السويداء الشرقية: "إن وحدات الجيش السوري استأنفت أمس أعمالها القتالية في منطقة تلول الصفا، حيث تابع الجيش عملياته في الجرف الصخري ومحيط التلول، بعدما استقدم خلال الأيام الأخيرة تعزيزات كبيرة لحسم المعركة والقضاء على التنظيم الإرهابي قبل حلول فصل الشتاء، وذلك لمنعه من الاستفادة من أمطار الشتاء بعد سيطرة الجيش السوري على معظم موارد المياه في المنطقة"، لافتا إلى وجود بعض موارد المياه الجافة ضمن مناطق سيطرة "داعش" (المحظور في روسيا)، والتي تتحول إلى مسطحات مائية عند هطول الأمطار.

    وأضاف المراسل: "استطاعت وحدات الجيش منذ يوم أمس التقدم في الجروف الصخرية المعقدة والوعرة مئات الأمتار، وتمكنت من قتل عدد كبير من مقاتلي داعش، معظمهم من القناصين المحترفين الذين كانوا يتحصنون في الكهوف والمغاور، وذلك بتغطية نيران المدفعية الكثيفة، على حين دمر سلاح الجو في الجيش السوري تحصينات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي".

    دبابات الجيش السوري تحشر داعش الإرهابي في بادية السويداء
    © Sputnik . bassem haddad
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    وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن وحدات الجيش السوري  استطاعت من خلال هذا الهجوم السيطرة على مناطق واسعة وحاكمة في عمق الجروف الصخرية بمنطقة تلول الصفا، وتحديدا على المحور الغربي، والشمالي الغربي، والجنوبي الغربي لتلول الصفا، كما تمكنت من تجاوز جروف صخرية معقدة كانت تشكل تحصينات وخطوط دفاع طبيعية لإرهابيي "داعش".

    وكانت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في بادية السويداء أطبقت، بتاريخ 17 أغسطس / آب، حصارها بشكل كامل على مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في تلول الصفا عند الحدود الإدارية لباديتي السويداء وريف دمشق، مانعة أي محاولة تسلل قد ينفذها مقاتلو "داعش" بهدف كسر الطوق المفروض عليهم، منتقلة من مرحلة الحصار إلى مرحلة الهجوم بعد قطعها جميع طرق الإمداد عن مقاتلي التنظيم الذي بدأ يشهد انهيارا متسارعا في صفوفه.

    وكان الجيش السوري بدأ معركته لتحرير بادية السويداء، بتاريخ 25 تموز/ يوليو الماضي، بعد هجوم شنه التنظيم الإرهابي على مدينة السويداء وبعض قرى ريفها الشرقي، قتل وأصيب خلاله مئات المدنيين، وتمكنت وحدات الجيش خلال هذه العملية العسكرية من تحرير نحو ثلاثة آلاف كيلومتر مربع وتطهيرها من تواجد مقاتلي تنظيم داعش، وحصار من تبقى منهم في تلول الصفا التي بات الجيب الداعشي فيها يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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