سر الصورة التي شاهدها الملك سلمان في حفل تدشين قطار الحرمين

كشفت صحيفة "سبق" السعودية، عن قصة الصورة التي شاهدها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في حفل تدشين قطار الحرمين، أمس الثلاثاء.

وقالت الصحيفة السعودية: "إن تاريخ الصورة، التي قدمت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء تدشينه قطار الحرمين السريع، إلى 70 عاما، وذلك عندما دشن الملك عبدالعزيز محطة قطار سكة الحجاز".

وقال الباحث في التاريخ فؤاد المغامسي: إن "الصورة وثيقة تاريخية قدمت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء تدشينه لقطار الحرمين السريع، صورة من تاريخ الوطن للمؤسس الملك عبدالعزيز وولي عهده آنذاك الملك سعود رحمهم الله، أثناء تدشين محطة القطار عام 1371هـ/1951م".

© REUTERS / الملك سلمان أثناء تدشين قطار الحرمين الشريفين

يذكر، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن يوم أمس الثلاثاء، قطار الحرمين السريع، بطول 450 كلم وسرعة 300 كلم في الساعة.



