مجلس النواب الأردني يحيل مشروع قانون ضريبة الدخل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار

عمان – سبوتنيك. وحسب القناة الرسمية للبرلمان الأردني عبر "يوتيوب": "أحال مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون ضريبة الدخل إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار".

© AFP 2018 / Ramzi Haidar مجلس الوزراء الأردني يقر قانون ضريبة الدخل المعدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب

وكان العاهل الأردني قد أضاف، في 24 سبتمبر/ أيلول، بنودا جديدة على جدول الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب الأردني، من بينها مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل.

وأقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته يوم الاثنين الماضي، القانون بعد جولة من الحوار الوطني، قادها رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزراء حكومته مع المواطنين في عدة محافظات، واعتبرت فئات شعبية في الأردن أن مشروع القانون الذي جاءت به حكومة الرزاز كان مخيباً للآمال، مما أدى إلى انتهاء بعض الاجتماعات التي سعت الحكومة لعقدها في المحافظات قبل أن تبدأ بسبب احتجاج المواطنين، وبعضها كان يسير لكن الحوار كان لا يخلو من آراء محتجة ورافضة.

وكانت موجة احتجاجات عمت الأردن بسبب إقرار الحكومة السابقة لمشروع قانون ضريبة الدخل، ولم تهدأ الاحتجاجات إلا بعد إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي، وتعهد رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز بسحب مشروع القانون المثير للجدل.