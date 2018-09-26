أبو الغيط يستعرض مع وزير خارجية إيطاليا مستجدات الأوضاع في ليبيا وفلسطين

ويأتي ذلك اللقاء في إطار المقابلات المكثفة التي يجريها أبو الغيط مع كبار المسؤولين الدوليين المشاركين في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام استعرض أيضا مع المسؤول الإيطالي التطورات الأخيرة الخاصة بالأزمة الليبية ونتائج وأبعاد الاتصالات الدولية المختلفة التي تجري في هذا الصدد، حيث عرض الأمين العام لعناصر الموقف العربي في هذا الصدد، منوها إلى أهمية الاستمرار في دعم مهمة المبعوث الأممي وبذل المزيد من الجهد لتقريب وجهات النظر بين الأطروحات المختلفة حول مسار التسوية في ليبيا، وذلك في إطار السعي لإحلال كامل الأمن والاستقرار على الأرض الليبية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً تناول أبعاد الترتيبات الخاصة بالقمة العربية/ الأوروبية الأولى والمقرر عقدها بجمهورية مصر العربية العام المقبل وأهمية التحضير الجيد من جانب الطرفين العربي والأوروبي لأعمالها، إضافة لتناول المسئولين أيضاً كيفية العمل على إعطاء قوة دفع جديدة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والخارجية الإيطالية في عام 2008.
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