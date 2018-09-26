بيان عسكري من الكويت بعد قرار أمريكا بسحب أنظمة الصواريخ

العالم العربي انسخ الرابط 2 1

بيان عسكري من الكويت بعد قرار أمريكا بسحب أنظمة الصواريخ

الجيش الكويتي: قرار أمريكا سحب أنظمة الصواريخ من الشرق الأوسط إجراء داخلي وروتيني الجيش الكويتي يقول القرار الأمريكي اتخذ بالتنسيق معه الجيش الكويتي: نظام صواريخ باتريوت لدينا يحمي ويغطي الحدود الجغرافية للبلاد بالكامل يتبع…