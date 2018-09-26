بيان عسكري من الكويت بعد قرار أمريكا سحب أنظمة الصواريخ

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إن ما يتردد عن سحب الولايات المتحدة بعض البطاريات المضادة للطائرات وصواريخ باتريوت من الكويت ودول أخرى في المنطقة إجراء داخلي روتيني.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء "يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / BULENT KILIC البنتاغون يسحب أنظمة الصواريخ "باتريوت" من الكويت والبحرين والأردن

وأضاف البيان: "ما سيتم سحبه مخصص لتأمين حماية القوات الأمريكية"، مؤكدا أن "منظومة الباتريوت الكويتية، وبشكل مستقل، تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة تسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.

وقال التقرير، الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، إن "البنتاغون سيزيل أنظمة الصواريخ من المنطقة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضافت "وول ستريت جورنال"، أنه سيتم سحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين، لافتة إلى أن خطوة البنتاغون هذه تهدف إلى إعادة توطين تلك المنظومات، وتشير إلى تحول في التركيز بعيدا عن الصراعات طويلة الأمد في الشرق الأوسط.