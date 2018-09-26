بيان عسكري من الكويت بعد قرار أمريكا سحب أنظمة الصواريخ

وقالت رئاسة الأركان، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذا الإجراء "يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، قولهم إن الولايات المتحدة تسحب بعض بطارياتها المضادة للطائرات والصواريخ من الشرق الأوسط.
وقال التقرير، الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، إن "البنتاغون سيزيل أنظمة الصواريخ من المنطقة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأضافت "وول ستريت جورنال"، أنه سيتم سحب أربعة أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين، لافتة إلى أن خطوة البنتاغون هذه تهدف إلى إعادة توطين تلك المنظومات، وتشير إلى تحول في التركيز بعيدا عن الصراعات طويلة الأمد في الشرق الأوسط.
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