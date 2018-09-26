عمار الأسد: المضادات الأرضية الروسية قضت على المشروع الأمريكي في المنطقة

قال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري، إن امتلاك سوريا للأسلحة الدفاعية والمضادات الأرضية الروسية، يعني ضرب أدوات أمريكا على الأرض وسقوط مشروعها للشرق الأوسط الكبير أو الجديد.