بعد حسم موقفهما من حرب اليمن... السودان وباكستان يتخذان إجراء مشتركا

أكد نائب رئيس الجمهورية السوداني، الشيخ إبراهيم السنوسي أهمية تطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين السودان وباكستان وسبل تعزيز التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.

وخلال لقاء في القصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم الأربعاء، قال السفير الباكستاني لدى السودان، السفير زاهد علي، أن اللقاء بحث إمكانية تكوين لجنة برلمانية مشتركة بين البلدين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات وكافة المستويات لافتا إلى التشابه المناخي بين البلدين والذي من شأنه إعطاء فرص كبيرة للتعاون في المجال الزراعي والنسيج وصناعة السكر بجانب قطع الغيار، وفقا لوكالة السودان للأنباء.

© AP Photo / Hasan Jamali بعد تصريحات السودان عن الخروج من اليمن... تعليق من السعودية والإمارات

وتوقع السفير زيادة حجم التعاون بين البلدين بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة.

ويشارك البلدان في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لمواجهة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. وكان البلدان أكدا قبل أيام أن قواتهما ستبقى في التحالف، حتى تحقيق أهدافه.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات في 2015 لوقف تقدم الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.