عودة نحو 100 شخص إلى سوريا من لبنان

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اليوم الأربعاء، أن ما يقارب 100 مواطن سوري عادوا إلى ديارهم من الجمهورية اللبنانية خلال يوم واحد.

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في نشرته الإعلامية اليومية: "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد إلى سوريا عبر معبر "جديدة يابوس" ومعبر "الدبوسية" 96 لاجئاً".

© Sputnik . Iliya Pitalev سوريا تحرم الطيران الإسرائيلي من التحليق فوق أجوائها

وأكد المركز كذلك عودة 527 نازحاً داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

بالإضافة لذلك، ووفقا لبيانات المركز، تستمر وحدات الهندسة السورية في إزالة الألغام، حيث تم تطهير 8 هكتارات من الألغام خلال يوم واحد في مناطق عزالدين، والرستن، وحور في محافظة حمص، والشوكتلية وأوفانيا في محافظة القنيطرة، وبصر الحرير في محافظة درعا.

وجاء في البيان "تم اكتشاف وتدمير 35 مادة متفجرة، من بينها 4 عبوات يدوية الصنع".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز يساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.