عودة نحو 100 شخص إلى سوريا من لبنان

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في نشرته الإعلامية اليومية: "خلال الـ24 ساعة الماضية عاد إلى سوريا عبر معبر "جديدة يابوس" ومعبر "الدبوسية" 96 لاجئاً".
بالإضافة لذلك، ووفقا لبيانات المركز، تستمر وحدات الهندسة السورية في إزالة الألغام، حيث تم تطهير 8 هكتارات من الألغام خلال يوم واحد في مناطق عزالدين، والرستن، وحور في محافظة حمص، والشوكتلية وأوفانيا في محافظة القنيطرة، وبصر الحرير في محافظة درعا.
وجاء في البيان "تم اكتشاف وتدمير 35 مادة متفجرة، من بينها 4 عبوات يدوية الصنع".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت، 18 تموز/ يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية في 36 دولة يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين.
وأكدت الدفاع الروسية أن المركز يساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.
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