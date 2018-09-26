بالفيديو... الملك سلمان يدشن عددا من المشاريع التنموية

دشن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عددا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة.

وبحسب الموقع الإلكتروني "عاجل"، دشن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عددًا من المشاريع التنموية في المدينة المنورة، على رأسها مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية في المدينة المنورة.

© REUTERS / سر الصورة التي شاهدها الملك سلمان في حفل تدشين قطار الحرمين

ومن المقرر أن يحتضن مركز الملك سلمان، أكبر المؤتمرات العالمية والإقليمية والمحلية.كما دشن العاهل السعودي عددًا من المشاريع التنموية، بينها المستشفى التخصصي ومستشفى الميقات ومحطة التحلية.

يشار إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن، أمس الثلاثاء، قطار الحرمين السريع، بطول 450 كلم وسرعة 300 كلم في الساعة.