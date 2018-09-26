اليمن... الجيش يهاجم "أنصار الله" غرب تعز

تجددت المواجهات بين قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

© AP Photo / Saudi Press Agency طيران التحالف بقيادة السعودية في اليمن يستهدف آليات تابعة لأنصار الله

القاهرة — سبوتنيك . قال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" اليوم الأربعاء: "إنه باغت مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية، احتشدت في محيط قرية الكدمة في منطقة القحيفة في مديرية مقبنة غربي تعز، استعدادا للتسلل اليها".

وأضاف: "تم إفشال محاولة تسلل الميليشيا وإجبارها على التراجع، بعد مقتل سبعة وإصابة 13 آخرين من عناصرها خلال الهجوم".

ويحاول "أنصار الله" استعادة مواقع في مديرية مقبنة بعد سيطر الجيش عليها مطلع يوليو/ تموز الماضي، تقدر مساحتها بـ 60 كيلو مترا مربعا تشمل سبع قرى ومواقع هامة بينها سلسلة جبال العويد الاستراتيجية وتلال النوبة وقرى أخرى محيطة بجبل الحصن المطل على عزلة الأخلود، حسب الجيش اليمني.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 في المئة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وأسفرت الحرب حتى أغسطس / آب الماضي، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.