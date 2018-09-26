شاهد موكب الملك سلمان خلال تدشين قطار الحرمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر موكب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال وصوله لتدشين قطار الحرمين السريع.

نشر التلفزيون السعودي الرسمي، مقطع فيديو يظهر جانبا من الموكب الملكي وعزف السلام الملكي بحضور عدد من الوزراء والأمراء في استقبال الملك سلمان.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية على لسان العاهل السعودي قوله خلال تدشين القطار: "توكلنا على الله… بلادنا في ازدهار ونمو في كل المجالات".

وكانت أولى رحلات قطار الحرمين قد انطلقت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس الثلاثاء، بسرعة تربو على الثلاثمائة كيلو مترا في الساعة، عبر خط سككي مزدوج، يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدينة المنورة بطول 450 كيلومتر.