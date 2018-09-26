شاهد موكب الملك سلمان خلال تدشين قطار الحرمين

نشر التلفزيون السعودي الرسمي، مقطع فيديو يظهر جانبا من الموكب الملكي وعزف السلام الملكي بحضور عدد من الوزراء والأمراء في استقبال الملك سلمان.
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية على لسان العاهل السعودي قوله خلال تدشين القطار: "توكلنا على الله… بلادنا في ازدهار ونمو في كل المجالات".
#السلام_الملكي🇸🇦 | مراسم استقبال #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.#قطار_الحرمين_السريع pic.twitter.com/AnscRTKlYo— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 25, 2018
وكانت أولى رحلات قطار الحرمين قد انطلقت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم أمس الثلاثاء، بسرعة تربو على الثلاثمائة كيلو مترا في الساعة، عبر خط سككي مزدوج، يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، وجدة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدينة المنورة بطول 450 كيلومتر.
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