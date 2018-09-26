اليمن... 18 قتيلا من الجيش بإحباط "أنصار الله" زحفا في البيضاء

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إنها قتلت 18 عسكريا من الجيش اليمني المدعوم من التحالف، خلال مواجهات في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، أن الجيش اليمني نفذ زحفا على بعض المناطق في جبهة قانية، تصدى له مقاتلو الجماعة وأوقعوا 18 قتيلا من القوات الحكومية.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يهاجم "أنصار الله" غرب تعز

وأضافت أن مسلحي " أنصار الله " أعطبوا خلال كسر زحف الجيش عددا من الآليات العسكرية التابعة للمهاجمين.

يذكر أن الجيش اليمني أعلن يوم الأحد المنصرم، عن استعادة عدد من المواقع المهمة في جبهة قانية من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله، بينها مواقع خدار العرجاء وصولا إلى موقع الخدار السود ومخابئ القردعي.

وتشهد جبهات قانية والملاجم معارك كر وفر بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة أنصار الله، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.