اليمن... وكيل محافظة المهرة السابق يصل إلى الغيظة بحشد قبلي كبير

في أول تحرك له بعد إصدار الجيش أمرا باعتقاله. وصل وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ على سالم الحريزي، إلى مدينة الغيظة مركز المحافظة أقصى شرق اليمن، برفقة حشد كبير من القبائل.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المهرة لوكالة "سبوتنيك"، بأن الوكيل الحريزي، الذي يقود الاحتجاجات على التواجد العسكري السعودي في المحافظة، زار ساحة الاعتصام في الغيظة، وحضر اجتماعا للجنة تنظيم الفعاليات والاعتصامات، لتدارس الخطوات القادمة للاحتجاجات.

وكان الوكيل السابق لمحافظة المهرة، علق في تصريح صحافي مع "العربي الجديد"، على مذكرة اعتقاله، بأنها لا تعنيه ولن توقف الاحتجاجات والاعتصامات ضد التواجد العسكري السعودي في المهرة.

وقال: "إن على السعودية الرحيل من المحافظة وإيقاف مشاريعها".

وشدد على ضرورة، أن يكون للحكومة اليمنية موقف حيال ما وصفها بـ"الممارسات الاحتلالية" في محافظة المهرة.

وكان الجيش اليمني أصدر، الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق الشيخ الحريزي بتهمة "منع فريق أمني تابع للمركز السعودي لإعمار وتنمية اليمن من مسح طريق الخرخير".

وتتبع الخرخير إداريا منطقة نجران جنوب غربي السعودية، وتبعد عنها نحو 900 كيلومتر شرقا، وتحاذي المثلث الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان.