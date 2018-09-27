اليمن... مقتل ضابط في شرطة "أنصار الله" و14 آخرين بغارة للتحالف في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في ألوية العمالقة لوكالة "سبوتنيك"، أن المقدم في شرطة النجدة التابعة لوزارة الداخلية بصنعاء على أحمد المعوضي، لقي مصرعه و14 مسلحا من جماعة أنصار الله، بغارة جوية للتحالف، الثلاثاء، قرب منطقة كيلو 10 بمديرية الحالي عقب أيام من وصولهم إلى محافظة الحديدة كتعزيزات من العاصمة صنعاء.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais اليمن... وكيل محافظة المهرة السابق يصل إلى الغيظة بحشد قبلي كبير

في الأثناء، أفاد مصدر أمني بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن جماعة "أنصار الله"، قد شيعت، الأربعاء، بجنازة عسكرية في صنعاء المقدم المعوضي، الذي ينتمي إلى محافظة مأرب شمال شرقي اليمن ، وعددا من قتلى الغارة.

وكان نائب مدير فرع الأمن المركزي بمحافظة صنعاء المقدم مبخوت صالح حسين سلامة، قتل السبت، وثلاثة من مرافقيه بغارة لطيران التحالف على مدينة الحديدة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.