اليمن... مقتل ضابط في شرطة "أنصار الله" و14 آخرين بغارة للتحالف في الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في ألوية العمالقة لوكالة "سبوتنيك"، أن المقدم في شرطة النجدة التابعة لوزارة الداخلية بصنعاء على أحمد المعوضي، لقي مصرعه و14 مسلحا من جماعة أنصار الله، بغارة جوية للتحالف، الثلاثاء، قرب منطقة كيلو 10 بمديرية الحالي عقب أيام من وصولهم إلى محافظة الحديدة كتعزيزات من العاصمة صنعاء.
وكان نائب مدير فرع الأمن المركزي بمحافظة صنعاء المقدم مبخوت صالح حسين سلامة، قتل السبت، وثلاثة من مرافقيه بغارة لطيران التحالف على مدينة الحديدة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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