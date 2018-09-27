افتتاح قسم اللغة الروسية في جامعة دمشق

افتتح في جامعة دمشق في سوريا قسم اللغة الروسية. وقاموا ببناء مبنى جديد مخصص لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الروسية. ويوجد الآن 16 قسما لغويا في الجامعة ولكن قسم اللغة الروسية الأكبر بينها، ويساعد أساتذة القسم الطلاب الذين ولدوا في عائلات مختلطة والذين تعتبر اللغة الروسية بالنسبة لهم اللغة الثانية.

وقالت الطالبة يانا سلام وفقا لقناة زفيزدا الروسية: "أمي روسية. لغتي الروسية جيدة. ودخلت كلية اللغة الروسية لمواصلة دراستي في روسيا، والسفر إلى هناك. وأدرس للحصول على التعليم".

واليوم، يدرس في جامعة دمشق أكثر من 100 ألف طالب. ويزيد عدد الذين يريدون العودة للدراسة مع نهاية الحرب. ووصل الجامعة منذ عدة أيام 1500 طلب جديد للعودة إلى الجامعة.

الجدير بالذكر أن جامعة دمشق، هي صرح علمي وحضاري وكبرى الجامعات الحكومية في سوريا وأقدمها، وتعتبر أقدم الجامعات العربية، وكانت خلال عشرات العقود، منارة للعلم ومورداً للمعرفة في مختلف التخصصات.