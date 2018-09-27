وزير خارجية السعودية يعلق على الاتفاقات بين روسيا وتركيا حول إدلب

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لوكالة " سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الاتفاقيات بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب "ممتازة" و"تطور إيجابي" للوضع حول هذه المدينة السورية.

نيويورك — سبوتنيك. وقال الجبير، مجيبا عن سؤال حول كيف تعتبر المملكة العربية السعودية الاتفاقيات حول إدلب: "ممتاز، ممتاز".

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وشدد الجبير: "دائما، عندما تنجح في تجنب وضع يتفاقم فيه الصراع، فإن ذلك يعتبر خطوة إيجابية. نحن نأمل، أن يتم حل هذه القضية من خلال المفاوضات، وأعتقد أن هذا تطور إيجابي [للأحداث]".

وكان الرئيس أردوغان ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا مؤخرا على إقامة منطقة خالية من السلاح في إدلب، شمالي سوريا.

وقال أردوغان: "اتفقنا خلال المباحثات مع الرئيس بوتين على إقامة منطقة خالية من السلاح بين الجيش السوري والمعارضة في إدلب".

وأضاف أردوغان: "المعارضون سيواصلون البقاء في إدلب. وأكدنا خلال لقائنا مع الرئيس بوتين أن وجود الإرهابيين في سوريا لا يقتصر فقط على إدلب".