"تجاهل أفعال الحوثي"... السعودية ترد على تقارير دولية بشأن اليمن

كشفت المملكة العربية السعودية عن عدة أخطاء في تقرير الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في اليمن.

وأعلن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبدالعزيز الواصل، أن المملكة "اطّلعت على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، وقامت نيابة عن دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن بتسليم رد شامل مكتوب إلى المفوضية السامية"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأكد السفير أن تقرير الأمم المتحدة جاء "بعيدا عن الموضوعية وبه أخطاء في المنهج والمضمون".

وأضاف السفير أن أخطاء تقرير الأمم المتحدة أخطأ في تجاهل الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء، وأنه "فحص عدد محدود من الانتهاكات، وليس منذ 2014".

وأشار الواصل إلى تجاهل التقرير لما تقوم به "ميلشيات الحوثي اليمنية، وسيطرتها على العاصمة، ومؤسسات الدولة، ومطاردة الرئيس، وأعضاء الحكومة".

وصدر تقرير لفريق التحقيق الدولي بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، في أغسطس/آب الماضي، وحمل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين"، مسؤولية الانتهاكات في اليمن، كما اتهم التقرير المقاتلين الحوثيين بممارسة التعذيب، وتجنيد الأطفال، معتبرا أن ذلك أيضا يرقى إلى ما قد يوصف بـ "ارتكاب جرائم حرب".